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В спальне ставят кондиционер с тихим режимом

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— У нас солнечная сторона. В квартире температура поднимается до 35 градусов, — говорит 31-летняя Елена Кулик из Киева. — Дочке полгода, плохо переносит жару. Думаем установить кондиционер. Боюсь, чтобы из-за потоков холодного воздуха ребенок не болел.

Рынок предлагает широкий ассортимент кондиционеров разной ценовой категории.

— Прохладный свежий воздух полезнее для ребенка, чем жара, — говорит 37-летний Александр Якименко, консультант столичного магазина техники. — Качественные кондиционеры безопасны для ребенка, если придерживаться правил эксплуатации. Надо своевременно проводить техническое обслуживание, чистить фильтры и промывать вентилятор.

Рекомендуют периодически проводить влажную уборку комнаты.

— Для спальни или детской стоит выбирать кондиционеры с максимально тихим режимом работы, оснащенные инвертором, который равномерно распределяет воздух. Тогда снижается риск, что человек будет простужаться. Охлаждать воздух в детской следует постепенно, чтобы не было резких перепадов температуры.

Перед покупкой кондиционера нужно рассчитать мощность охлаждения.

— Есть общий расчетный показатель: на каждые 8-10 кв. м помещения для охлаждения нужна мощность 1 кВт. Это с учетом средней высоты потолков. Если в жилище хотя бы полдня попадают прямые солнечные лучи, то добавляйте к полученной цифре еще 20-30 процентов. Также следует учитывать технику в комнате, которая выделяет тепло. На один компьютер добавляется 300 Вт. Выбирайте технику с запасом показателя, потому что кондиционер не должен работать на грани мощности.

Кондиционер с 2 кВт производители маркируют цифрой 7. Устройства с отметкой 9 и мощностью 2,5-2,6 кВт устанавливают в комнатах площадью 26 кв. м.

— Разница в стоимости между техникой высокого класса и массовой составляет до 30 процентов. Но качественный кондиционер прослужит вдвое дольше. Экономия не всегда оправдана, потому что можете потерять деньги на чрезмерном потреблении электроэнергии. Системы кондиционирования и вентиляции при необходимости могут служить и для обогрева. Поэтому при выборе устройства можете рассмотреть это как дополнительный вариант во время отопительного сезона, — советует Александр Якименко.

Устанавливать охладитель лучше всего во время ремонта

— Клиентам рекомендую по возможности устанавливать кондиционеры зимой или во время ремонта, — говорит Александр Якименко. — Зимой, потому что это дополнительный способ сэкономить. В это время больший выбор, действуют сезонные скидки и нет ажиотажа на обслуживание. Если холодное время года уже упустили, то подстройтесь, когда будете делать ремонт. Тогда все необходимые элементы системы можно сразу вмонтировать в стены или потолок. Монтаж кондиционера достигает до 20% стоимости устройства.

Автор: Василина КОПЫТКО
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