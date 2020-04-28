В спальне не ставят две тумбочки

— Два года ждала, пока достроим дом. А теперь не могу его обставить, — рассказывает 37-летняя Елена Матюх из райцентра Кегичевка Харьковской области. — Хочется красиво, практично и недорого.

Сложнее всего было обустроить спальню.

— Мечтала, чтобы выглядело, как в кино, — добавляет Матюх. — Красивые наборы для спален — кровать, комод, тумбочки, пуфики — громоздкие, с ними комната захламлена. Но и одной кроватью не ограничишься, куда-то надо вещи складывать.

Столичный дизайнер 32-летняя Алиса Коцюбняк советует, как обустраивать спальню.

— Интерьер должен помогать уснуть, - говорит. — Стены советую красить или оклеивать обоями пастельных цветов — бежевым, бледно-оранжевым, зеленым, синим, фиолетовым. Яркие разноцветные обои ушли в прошлое.

Стены в спальне модно красить в белый.

— Белый вписывается в несколько стилей — хай-тек, классика, скандинавский, — продолжает Алиса Коцюбняк. — Лучше всего взять за основу один-два цвета и добавить акцентные пятна — декор, яркие подушки или коврики.

В спальне уместен прием акцентированной стороны. Когда три стены красят в один тон, четвертую - в другой. Или клеят обои с крупным рисунком.

— Под акцентной стороной ставят кровать изголовьем на север. Так, чтобы человек видел входную дверь. Это обеспечит спокойный сон и комфорт. Не стоит вешать зеркала, в которые видно постель.

Дизайнер не советует ставить тумбочки с обеих сторон кровати.

— Эта симметрия создает впечатление санатория или гостиницы, не придает уют, — говорит Коцюбняк. — Лучше с одной стороны поставить тумбочку, с другой — комод для одежды. Перед кроватью поместить скамью для покрывала.

Мебель в больших спальнях советует расставлять островом, а не под стенами. Такая планировка избавляет от ощущения пустоты.

— В центре ставьте кровать, вокруг — тумбы, комоды и кресло, — добавляет. — Оптимальное расстояние от кровати до комода или шкафа — 70-80 сантиметров. Человек не будет чувствовать себя как в спортзале и одновременно не будет задевать ногами острые края мебели. В тесных спальнях практичен шкаф-купе с зеркальными дверями, которые визуально расширяют пространство. Вместо закрытых тумб делайте открытые полки на одной стене.

Уют спальне придают массивные деревянные стойки, подвазонники, картины.

— Не советую вешать одну люстру по центру, — продолжает. — Лучше выбрать несколько точечных светильников по углам у потолка или бра на стенах. Такие создают приглушенный свет, расслабляющий. Тюли и шторы должны быть плотными, чтобы притеняли комнату утром от солнца, вечером — от уличного освещения или автомобилей.

Пол рекомендует покрывать светлыми материалами: паркетом, ламинатом, ковролином, ковром, доской. Не стоит использовать линолеум или кафельную плитку. Паркет и ламинат лучше укладывать по диагонали комнаты, чтобы пространство казалось большим.

— Из растений в спальне уместны алоэ, сансевиерия, лаванда, плющ, цветущая валериана, жасмин и пассифлора, — говорит Алиса Коцюбняк. — Они успокаивают нервы, расслабляют и помогают уснуть.