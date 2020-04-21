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понедельник, 27 апреля 2020 05:30

В прихожей ставят табурет и зеркало

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- Дорогая дизайнерская мебель и обои выглядят шикарно только на витрине, - говорит киевлянин 43-летний Александр Загородний. — А комфорта достигнешь тогда, когда все продумаешь до мелочей. И учтешь опыт.

Александр поочередно имел шесть квартир: малосемейку, одно - и двухкомнатные "хрущевки", с современной планировкой в новостройках. Сейчас с женой и тремя детьми живет в частном доме за городом.

- До обустройства прихожей руки доходят в последний момент, - продолжает. - А в нее же входят первыми. Если не продумать, постоянно будет создавать неудобства.

Советует планировать прихожую на этапе строительства. Если помещение уже готово, исходить из обстоятельств.

— Лучше всего — в форме квадрата или прямоугольника площадью в 10 "квадратов", — говорит Александр Иванович. — Потому что в длинном и узком коридоре всегда тесно и темно. Что не поставь — мешает. Двум-трем людям одновременно раздеваться неудобно.

В прихожей должен быть закрытый шкаф для одежды и открытые крючки. На них вешают мокрую одежду.

— Должно быть зеркало, потому что перед выходом все хотят взглянуть на себя. Желательно в полный рост, например, на шкафу-купе, — продолжает Александр. — На стене — одна-две маленькие полки с крючками. Чтобы было куда бросить кошелек, монеты из карманов, повесить ключи от машины, взять расческу. Тумбочку для обуви советую делать открытой, чтобы ботинки высыхали. Не глубокую, но многоэтажную, для высокой и низкой обуви. На как можно большее количество пар. В нашей семье стоит на 25, заняты все.

Советует ставить табурет или откидную полку для сидения. С нее удобно шнуровать ботинки.

- Отец и я обуваемся только сидя, - говорит Александр Загородний. — И еще не этапе ремонта заложить в прихожей одну-две розетки. В них включается электросушка для обуви. Все стены заставлять не стоит. Советую оставить "квадрат" свободным, куда можно будет ставить детскую коляску, велосипед, ведро или веник.

Стены лучше оклеивать светлыми однотонными обоями.

— Они все равно почти все закрыты, — добавляет.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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