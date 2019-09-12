В начале осени ремонтируют кирпичную печку

- Отопительный сезон еще не начался, а я уже стал чинить печку. На газовый котел денег не напасешься, так что дрова в помощь, - рассказывает Александр Пелешко, 60 лет, из пгт Васильковка Днепропетровской области. - Подсек, что моя экономия дров вредит печке. Если не зажигать утром и вечером, а один раз до накала - она ​​перегревается и трескается.

Удаляет потрескавшийся раствор и промачивает швы кирпичной кладки. После этого мажет щели свежей смесью.

- Еще перед отопительным сезоном проверяю тягу в дымоходе. Она может пропадать. От этого в доме стоит запах, и печка слабо греет. Так случается от летнего простоя, когда образуется пробка из холодного воздуха. Она не дает дыму выходить наружу и печка дымится. Закладываю бумагу в начале дымохода и поджигаю. Это должно выпихнуть пробку и тяга появится.

Отсутствие тяги может быть из-за забитых сажей выводных каналов. Чтобы их почистить, на огонь кладет горсть соли и закрывает дверцу. Сажа кусками вылетает в трубу дымохода.