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понедельник, 25 ноября 2019 07:51

Уличные ступеньки обивают накладками против скольжения

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— В прошлом году зимой так поскользнулся на лестнице, что чуть позвоночник не сломал, — говорит 62-летний Петр Онищенко из Кривого Рога Днепропетровской области. - Чтобы не рисковать, набил на них противоскользящие накладки. Сделал их из старых завалявшихся в гараже резиновых ковриков.

Берут резиновые листы толщиной не менее 2 мм. Из них по размеру ступенек вырезают накладки. Прикрепляют клеем.

— Я брал полиуретановый, — продолжает Петр Онищенко. - Сначала очистил лестницу от грязи, обезжирил поверхность ацетоном. Нанес клей на накладки и прижал к лестнице. Чтобы прилипли плотно, сверху закатал валиком.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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