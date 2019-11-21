Уличные ступеньки обивают накладками против скольжения

— В прошлом году зимой так поскользнулся на лестнице, что чуть позвоночник не сломал, — говорит 62-летний Петр Онищенко из Кривого Рога Днепропетровской области. - Чтобы не рисковать, набил на них противоскользящие накладки. Сделал их из старых завалявшихся в гараже резиновых ковриков.

Берут резиновые листы толщиной не менее 2 мм. Из них по размеру ступенек вырезают накладки. Прикрепляют клеем.

— Я брал полиуретановый, — продолжает Петр Онищенко. - Сначала очистил лестницу от грязи, обезжирил поверхность ацетоном. Нанес клей на накладки и прижал к лестнице. Чтобы прилипли плотно, сверху закатал валиком.