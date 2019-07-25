У керамического дымохода гарантия 30 лет

— Дымоход — важная часть отопительной системы. От него зависит безопасность и комфорт владельцев жилья. Самые популярные дымоходы из керамики, нержавейки и черного металла. Модульные, которые собираются из частей, — говорит менеджер по продаже дымоходов 33-летний Олег Шпак из Черкасс.

Керамические дымоходы изготовляют из керамики и бетона. Внутренняя часть керамическая, а внешняя — из бетона.

— Имеет гарантию 30 лет, но без проблем прослужит вдвое дольше. Не боится длительного нагревания. Не склонен к коррозии. Почти не требует присмотра. Благодаря керамическому покрытию на стенках не оседает смола и сажа. Такие устанавливают там, где должен быть прямой дымоход.

Керамические секции дымовой трубы имеют приличный вес, поэтому тяжелые в сборе.

— Конструкцию делают в форме пирамиды. Стыки укрепляют бетонным раствором. Диаметр зависит от мощности котла. Такие дымоходы, мягко говоря, не дешевы. Если диаметр трубы 14 сантиметров, а высота до 5 метров, будет стоить свыше 500 евро. Да еще и весит больше полтонны. Поэтому керамический лучше устанавливать во время строительства. В уже возведенный дом — проблематично, — говорит Шпак.

Более популярны дымоходы из нержавеющего металла. Их делают одностенными и двустенными.

— Одностенные имеют толщину от 0,6 до 1 миллиметра Такие трубы применяют для размещения внутри здания или каналов из кирпича. Двустенные дымоходы состоят из двух слоев нержавеющей стали. Между ними есть утеплитель, чтобы не было конденсата. Нержавеющие трубы применяют для дымоходов снаружи здания или внутри деревянных сооружений. Выдерживают температуру свыше 500 градусов. Используют не только в частных домах, но и на производстве. Имеют хорошую тягу. Стойкие к коррозии. Ведь быстрый прогрев труб обеспечивает защиту от создания конденсата внутри трубы. Может служить и 20 лет.

Дымоходы из нержавейки нетяжелые. Простые в монтаже и обслуживании. Имеют 100-процентную огнестойкость. Поэтому их можно устанавливать в домах с повышенной пожарной опасностью.

— Благодаря огромному количеству разнообразных элементов можно создать практически любую конструкцию дымохода. Внешняя труба двустенного дымохода может быть еще и цинковой, — говорит Олег.

Дымоходы из черного металла покрывают стойкой к высокой температуре краской.

— Эти трубы изготовлены из металла низкого качества. Больше предназначены для каминов и печей. Легко монтируются, соединяются по принципу "труба в трубу". Покрыты черной краской. При нагревании не меняют цвета. Такой дымоход можно не прятать за облицовкой. Труба дополнительно будет давать тепло. Выдерживает до 100 градусов, — рассказывает Олег и добавляет: — В продаже есть еще медные дымоходы. По выдержке могут сравниться с нержавейкой, но в несколько раз дороже. Нет смысла переплачивать. Разве что купить внутрь помещения, для декоративных целей. Чугунные дымоходы использовали в советские времена. Они дорогие и тяжелые. В настоящее время есть чугунные переходы к каминным топкам. Литой чугунный дымоход выгонять полностью выйдет слишком дорого. Всегда говорю, что, не принимая во внимание качество материала дымохода, его надо периодически осматривать. При необходимости прочищать. Если это невозможно сделать самому, следует пригласить специалистов. Лучше тех, кто имеет на это разрешение.