У керамического дымохода гарантия 30 лет

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2106
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 513
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 693
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4725
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5599
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1035
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3537
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4725
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2565
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 504
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 00:20

У керамического дымохода гарантия 30 лет

  Комментировать
 

— Дымоход — важная часть отопительной системы. От него зависит безопасность и комфорт владельцев жилья. Самые популярные дымоходы из керамики, нержавейки и черного металла. Модульные, которые собираются из частей, — говорит менеджер по продаже дымоходов 33-летний Олег Шпак из Черкасс.

Керамические дымоходы изготовляют из керамики и бетона. Внутренняя часть керамическая, а внешняя — из бетона.

— Имеет гарантию 30 лет, но без проблем прослужит вдвое дольше. Не боится длительного нагревания. Не склонен к коррозии. Почти не требует присмотра. Благодаря керамическому покрытию на стенках не оседает смола и сажа. Такие устанавливают там, где должен быть прямой дымоход.

Керамические секции дымовой трубы имеют приличный вес, поэтому тяжелые в сборе.

— Конструкцию делают в форме пирамиды. Стыки укрепляют бетонным раствором. Диаметр зависит от мощности котла. Такие дымоходы, мягко говоря, не дешевы. Если диаметр трубы 14 сантиметров, а высота до 5 метров, будет стоить свыше 500 евро. Да еще и весит больше полтонны. Поэтому керамический лучше устанавливать во время строительства. В уже возведенный дом — проблематично, — говорит Шпак.

Более популярны дымоходы из нержавеющего металла. Их делают одностенными и двустенными.

— Одностенные имеют толщину от 0,6 до 1 миллиметра Такие трубы применяют для размещения внутри здания или каналов из кирпича. Двустенные дымоходы состоят из двух слоев нержавеющей стали. Между ними есть утеплитель, чтобы не было конденсата. Нержавеющие трубы применяют для дымоходов снаружи здания или внутри деревянных сооружений. Выдерживают температуру свыше 500 градусов. Используют не только в частных домах, но и на производстве. Имеют хорошую тягу. Стойкие к коррозии. Ведь быстрый прогрев труб обеспечивает защиту от создания конденсата внутри трубы. Может служить и 20 лет.

Дымоходы из нержавейки нетяжелые. Простые в монтаже и обслуживании. Имеют 100-процентную огнестойкость. Поэтому их можно устанавливать в домах с повышенной пожарной опасностью.

— Благодаря огромному количеству разнообразных элементов можно создать практически любую конструкцию дымохода. Внешняя труба двустенного дымохода может быть еще и цинковой, — говорит Олег.

Дымоходы из черного металла покрывают стойкой к высокой температуре краской.

— Эти трубы изготовлены из металла низкого качества. Больше предназначены для каминов и печей. Легко монтируются, соединяются по принципу "труба в трубу". Покрыты черной краской. При нагревании не меняют цвета. Такой дымоход можно не прятать за облицовкой. Труба дополнительно будет давать тепло. Выдерживает до 100 градусов, — рассказывает Олег и добавляет: — В продаже есть еще медные дымоходы. По выдержке могут сравниться с нержавейкой, но в несколько раз дороже. Нет смысла переплачивать. Разве что купить внутрь помещения, для декоративных целей. Чугунные дымоходы использовали в советские времена. Они дорогие и тяжелые. В настоящее время есть чугунные переходы к каминным топкам. Литой чугунный дымоход выгонять полностью выйдет слишком дорого. Всегда говорю, что, не принимая во внимание качество материала дымохода, его надо периодически осматривать. При необходимости прочищать. Если это невозможно сделать самому, следует пригласить специалистов. Лучше тех, кто имеет на это разрешение.

Автор: Любовь КАРНАРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У керамического дымохода гарантия 30 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 51105
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 50951
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 42300
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 42064
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
Показали, как жили в еврейских колониях на юге Украины - подборка фото
9
 Просмотров: 28577
Дом
Для самодельного бассейна нужно 11 поддонов
Для самодельного бассейна нужно 11 поддонов Просмотров: 1314
Перед ремонтом одежду упаковывают в герметичные пакеты
Перед ремонтом одежду упаковывают в герметичные пакеты Просмотров: 27
Детскую площадку устраивают на месте без сквозняков
Детскую площадку устраивают на месте без сквозняков Просмотров: 72
"Санекс Septix" эффективно работает при любых температурах
"Санекс Septix" эффективно работает при любых температурах Просмотров: 18
Садовый шатер подходит для свадеб на природе
Садовый шатер подходит для свадеб на природе Просмотров: 36
Больше всего комментируют
12
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
6
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Голосов: 2982
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua