Топливо в котлы длительного горения загружают раз в 12-48 часов

— У нас дача в селе. Газ в доме не проведен. Обогревали печкой, но как-то едва угаром не отравились ночью. Поэтому печку развалили. Поставили твердотопливный котел. Он длительного горения. Хату обогревает замечательно. Топим преимущественно дровами и пелетами. Выгодно. Соседка газовое отопление имеет, платит за него в разы больше, — говорит 46-летняя Вера Авраменко из Чернигова.

— Твердотопливные котлы — один из самых экономных способов отопления. Такое устройство позволяет сэкономить 20-40 процентов расходов на обогрев. Единственное неудобство — надо вовремя подбрасывать топливо. В среднем каждые 2-4 часа. Но модели длительного горения эту проблему решают. Топливо можно забрасывать раз в 12-48 часов, — рассказывает инженер 53-летний Владимир Засядько из Киева.

Твердотопливные котлы длительного горения работают по принципу свечи. Топливо сжигается сверху книзу и медленно тлеет. Поэтому дольше горит. При этом на стенках котла оседает меньше сажи. Это позволяет устройству исправно работать и выдерживать стабильно высокий коэффициент полезного действия — 80-90%.

За один раз в такой котел можно загрузить до 50 килограммов топлива. Это дрова или уголь. Есть также универсальные модели. Они работают не только на дровах или угле, но и на пелетах, коксе, опилках, щепках, торфе и торфобрикетах.

Мощность котла длительного горения может отличаться, в зависимости от модели. Это следует учитывать. Иначе тепла может не хватить на весь дом или же будет его излишек.

Чтобы этого избежать, следует учесть площадь отапливаемого помещения, минимальную температуру воздуха в регионе и индивидуальные потребности в тепле. Если все сделать правильно, котел обеспечит максимально комфортную температуру.