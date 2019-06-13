Телефоны "Хуавей" подешевеют до конца года

Китайского производителя электроники "Хуавей" правительство США заподозрило в шпионаже.

После этого президент Дональд Трамп подписал указ о запрете использования оборудования этой компании в Америке. Корпорация "Гугл" также объявила о приостановлении сотрудничества с "Хуавеем" и больше не позволит использовать операционную систему "Андроид" для новых устройств производителя. На прошлой неделе руководство SD исключило "Хуавей" из своей ассоциации. Тем самым запретило использовать распространенные слоты и карты памяти. В украинском представительстве производителя ситуацию не комментируют. Смартфоны продолжают продавать в магазинах и интернете.

- Ближайшие два года украинских пользователей телефонов этот скандал не затронет. Все эти санкции направлены на новые модели, которые еще даже не появились на конвейере, - говорит эксперт по мобильной электронике Алексей Кутовой, 35 лет. - Обвинения в шпионаже довольно размыты. Относительно настроек приватности этих устройств, то они ничем не отличаются от "Самсунг", "Асус" или другой техники. Все работает через стандартный "Андроид". Никто из работников "Хуавея" не следит за личной жизнью владельцев устройств. Основная причина этого скандала в том, что китайский бренд стал доступной альтернативой более дорогим продуктам, и американцы защищают свой рынок.

На "Хуавеях" и дальше будут доступны "Андроиды" до девятого поколения включительно. SD через два года могут исчезнуть из-за новых моделей.

- Китайцы уже придумали свой стандарт для памяти, они будут меньше и дешевле. Стоимость на технику "Хуавей" и возможности обновления программ будет зависеть от того, как в дальнейшем будет проходить процесс обвинений. Есть вероятность, что до конца года в Украине их смартфоны подешевеют до пяти процентов, потому что американцы откажутся от "Хуавеев" из-за антирекламы. Если ситуация и в дальнейшем будет обостряться, китайцы станут выпускать свою продукцию под другим брендом и получат доступ к технологиям в обход санкций.