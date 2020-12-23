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понедельник, 28 декабря 2020 07:55

Техническая соль портит тротуарную плитку

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- Хотел как лучше, а натворил беды, - говорит 45-летний Виктор Фещенко из города Кременчуг Полтавской области. - Испортил во дворе тротуарную плитку, побил обложенные песчаником входные ступеньки, сжег розы, кусты, газон.

В прошлом году в течение новогодне-рождественской недели у Фещенко гостили тесть и теща.

- Переживал, чтобы нигде не поскользнулись на льду, потому что люди пожилые, - рассказывает Фещенко. - Все дорожки во дворе засыпал технической солью. Дополнительно сбивал лед ломом, чистил лопатой. Льда не было, но летом вся плитка раскрошилась. И вся зелень вдоль дорожек сгорела. Не растет, даже когда пересеял. Говорят, грунт соленый.

Покрытые льдом дорожки посыпают песком, технической или пищевой солью или специальными реагентами, которые растворяют лед. Обивают также дорожным ломом.

- Тротуарную плитку советую посыпать обычным песком или отсевом, - говорит киевлянин 35-летний Максим Баранник, продавец-консультант строительных смесей из хозяйственного супермаркета. - Дешево и эффективно. Лед не растворяет, но и не поскользнешься. И ничего не портит.

Технической или пищевой солью лучше посыпать только дорожки с асфальтовым покрытием. Только те, которые имеют желоба водоотвода. Иначе соль отравит окружающий грунт.

- Даже бетонные дорожки не посыпайте, - добавляет Бернанке. - соль разъест и их. В магазинах есть специальные реагенты. Они эффективно растворяют лед, безопасны для других материалов. Но стоят дорого. Мешочек с реагентами применяйте только для входных ступенек.

Дорожный лом-лопатку советует использовать пластиковый.

- Сейчас есть такие, - говорит Максим Баранник. - Тяжелые, пластик крепкий, долбит не хуже традиционного металлического. И не повреждает плитку. Хотя все надо использовать с умом.

Автор: Мирослава ГНИТЮК
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Дата
28
декабря

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