Сухими апельсиновыми корками разжигают печь

 
Ексклюзивы
1/5
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
2 Просмотров: 4473
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 1071
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1962
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 981
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
1 Просмотров: 1089
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 711
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4167
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2241
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4257
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
2 Просмотров: 1071
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 981
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1530
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1395
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
понедельник, 24 декабря 2018 07:30

Сухими апельсиновыми корками разжигают печь

  Комментировать

- За время новогодних праздников дома собирается немало апельсиновых и мандариновых корок. Использую их для уборки, - рассказывает Светлана Комаринская, 40 лет, из села Андрияшевка Роменского района Сумской области. - Апельсиновым уксусом можно мыть все. А когда смешиваю с пищевой содой, то даже жирную духовку отчищает.

В банку кладет кожуру от двух апельсинов. Заливает уксусом, чтобы покрыть их полностью. Плотно закрывает и ставит в темное прохладное место на две недели. Затем процеживают. Перед использованием разбавляет водой 1:1.

- Также из шкурок делаю освежитель воздуха. Для него беру 1,5 литра воды. Добавляю туда кожуру из двух апельсинов, 2 столовые ложки уксуса, столовую ложку молотой гвоздики и пакетик ванилина. Кипячу. Когда появится аромат, снимаю с огня. Смесь охлаждаю и разливаю в маленькие банки. Расставляю, где нужно.

Сухими апельсиновыми корками разжигает печь. Они хорошо горят и выделяют цитрусовый аромат.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сухими апельсиновыми корками разжигают печь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

В главной библиотеке страны сгорела половина уникальных книг

36 лет назад первый полет совершил сверхтяжелый самолет АН-124 "Руслан": как это было

Самое читаемое
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 55122
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 28992
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 27669
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 19990
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 17568
Дом
Капремонт польской пятиэтажной хрущевки стартует от миллиона долларов
Капремонт польской пятиэтажной хрущевки стартует от миллиона долларов Просмотров: 27
На электрический теплый пол дают 20 лет гарантии
На электрический теплый пол дают 20 лет гарантии Просмотров: 99
Ветви новогодней елки должны легко гнуться
Ветви новогодней елки должны легко гнуться Просмотров: 9
Замерзшую печь разжигают с помощью фена
Замерзшую печь разжигают с помощью фена Просмотров: 54
Натяжной потолок усиливает звук в "сталинке"
Натяжной потолок усиливает звук в "сталинке" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
11
Стало известно, какие области верят в победу Тимошенко
8
Росийская церковь в Украине ищет возможности обойти закон
6
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
3
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
2
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Голосов: 1044
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua