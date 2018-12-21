Сухими апельсиновыми корками разжигают печь

- За время новогодних праздников дома собирается немало апельсиновых и мандариновых корок. Использую их для уборки, - рассказывает Светлана Комаринская, 40 лет, из села Андрияшевка Роменского района Сумской области. - Апельсиновым уксусом можно мыть все. А когда смешиваю с пищевой содой, то даже жирную духовку отчищает.

В банку кладет кожуру от двух апельсинов. Заливает уксусом, чтобы покрыть их полностью. Плотно закрывает и ставит в темное прохладное место на две недели. Затем процеживают. Перед использованием разбавляет водой 1:1.

- Также из шкурок делаю освежитель воздуха. Для него беру 1,5 литра воды. Добавляю туда кожуру из двух апельсинов, 2 столовые ложки уксуса, столовую ложку молотой гвоздики и пакетик ванилина. Кипячу. Когда появится аромат, снимаю с огня. Смесь охлаждаю и разливаю в маленькие банки. Расставляю, где нужно.

Сухими апельсиновыми корками разжигает печь. Они хорошо горят и выделяют цитрусовый аромат.