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понедельник, 25 ноября 2019 00:26

Стены строения на зиму укрывают пленкой

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— В июне начал строиться. Думал закончить к зиме, - рассказывает 55-летний Василий Дроботенко из Черкасс. — За июль выгнали стены. Вставили коробки для окон и дверей. В сентябре-октябре сделали крышу, покрыли шифером.

На зиму мужчина остановил строительство.

— Дубовые окна и двери заказал у кума, он не успел сделать, — продолжает. — Чтобы в дом не попадали дождь и снег, коробки оббил пленкой. Поставил входную дверь с замками. В гостиной сложил дубовые доски для пола всего дома. Им нужна вентиляция, чтобы не поцвели. Поэтому отверстия в фундаменте не затыкал. Под верандой лишь фундамент успел залить. Накрыл его рубероидом. Сверху наложил кирпичи, чтобы ветром не снесло.

Стены новостройки укрыл рубероидом, потому что кирпич клали на раствор из глины и песка. Дождь может его размыть.

— До зимы дом желательно накрыть полностью, — говорит прораб из Киева 37-летний Денис Краснов. - Если не успевают, дом надо законсервировать.

Это делают для защиты от дождя, снега и мороза.

— Стены накрывают армированной пленкой или рубероидом, — советует мастер. — Отверстия для дверей и окон также затягивают. В стенах не соберется вода и мороз их не повредит.

Рекомендует защищать неиспользованные материалы и инструменты.

- Сыпучие смеси в мешках и инструменты следует хранить на возвышении в хорошо проветриваемом помещении. Не оставлять на земле или бетонной основе. Мороз им не вредит, а влага испортит. Лучше всего — на поддонах от кирпича или газобетона. Так же нужно сложить доски, даже обрезки. До завершения строительства не выбрасывайте ничего, потому что часто надо небольшие кусочки. Кучу песка обложите камнями или кирпичом, чтобы вода не размыла. Щебень можно не защищать.

Бетон заливают при 20-градусном морозе

— Строить можно и зимой, — рассказывает предприниматель из Киева 46-летний Игорь Потапенко. — Мы не останавливаемся никогда.

Работа зимой имеет свои плюсы и минусы. В межсезонье дешевеют материалы, меньше денег берут мастера. Однако световой день короче. Строители чаще болеют, им нужны определенные бытовые условия.

— Бетон можно заливать и в 20-градусный мороз, — продолжает Потапенко. — Заказываем на фирме. Они добавляют в раствор специальные антизамерзающие пластификаторы. Конечно, это дороже. Но дешевле, чем будет в следующем сезоне. И время не теряется. Полностью останавливать строительство не стоит. Потому что за зиму материалы потеряют свои свойства.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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