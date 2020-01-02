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понедельник, 06 января 2020 00:00

Стеклообои укрепляют стены

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- Поклеили в доме стеклообои, - рассказывает 37-летний Антон Середюк из райцентра Пулино Житомирской области. - Одновременно сделали два дела - скрепили на стенах штукатурку и украсили.

Стеклообои - покрытие повышенной прочности. Сплетены из стеклянных нитей разной толщины. Такие крепкие, что скрепляют и армируют стены. Не деформируются при усадке, годятся для использования в новостройках. Служат до 30 лет, выдерживают до 20 покрасок.

Обои бывают плоские и рельефные.

- Первые - тонкие, немного слабее. Такие клеят на потолок, - говорит Антон Середюк. - Рельефные же такие крепкие, не порвешь. Порезать можно только острым ножом.

Материал пропускает пар, защищает от образования конденсата. Безопасен для людей, страдающих аллергией.

- Обклеил стеклообоями кухню, где постоянно идет пар от кастрюль и перепады температуры, - продолжает хозяин. - Держатся крепко. Можно было и в ванной поклеить, но у меня там уже была плитка.

На этикетке стеклообоев есть маркировка с волнами, которое означает уровень водостойкости. Покрытие с двумя-тремя волнами можно мыть.

- Клеят их не так, как бумажные. Надо брать специальный клей, наносить на стену.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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