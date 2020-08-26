Стекла блестят от черного чая

— Давно отказалась от магазинных средств для мытья окон, — рассказывает 35-летняя Эльвира Миронюк из города Кривой Рог Днепропетровской области. — Дешевые плохо моют, качественные — дорогие и быстро заканчиваются.

Моет окно в пасмурный и безветренный день. При попадании солнца или обдувании ветром на стекле образуются разводы.

— Грязь хорошо растворяет сырой картофель, жирные пятна — лук. Чтобы оставались чистыми надолго, развожу в пол-литре воды 15 капель нашатырного спирта. Если спирта нет, смешиваю в литре воды столовую ложку картофельного крахмала или 50 граммов хлорной извести. Это средство годится для кухонных стекол, куда часто попадает жир. После такого мытья окна несколько недель остаются чистыми, к ним не пристает грязь.

Вымытые окна натирает чистой тряпкой из льна или микрофибры, до блеска полирует замшевой тканью.

— Длительный эффект дает мытье черным чаем, — продолжает. - Смешиваю стакан крепкого напитка и три столовые ложки уксуса, переливаю в бутылку с распылителем. Протираю стекло тряпкой и промываю водой.

Сильно загрязненное стекло очищает мелом. Смешивает его 2 ст. л. в литре воды.