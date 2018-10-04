Сосновые двери устойчивы к влаге

- Пять лет тому назад менял двери в ванной и на кухне. Остановил выбор на шпонированных. Брал за довольно высокую цену, отнюдь не из дешевых. Так вот сейчас должен снова менять - шпон полущился, - говорит 46-летний Юрий Фудунькив из Днипра.

- Шпонированные двери для помещений с повышенной влажностью не подходят. Для них лучше выбирать двери из влагостойких материалов. К примеру, из пластика или стекла, - советует столяр Василий Чумаченко, 51 год, из Киева. - Влагостойкие также двери из массива сосны. Однако они тяжелые.

Очень удачным решением для влажных помещений являются двери из МДФ - древесно-волокнистой плиты средней плотности. Делают их из прессованной под сильным давлением древесной пыли. На вид они не уступают деревянным.