Шиферную крышу латают битумом

- Крышу лучше ремонтировать осенью,-говорит 54-летний Василий Сукмановский из села Угринов Тысменецкого района Ивано-Франковской области. — Замазка сохнет дольше, но держится крепче.

С шиферной крыши счищает мох пластиковой или деревянной лопаткой. Затем вымывает грязь водой под давлением. Готовит две ремонтные смеси.

- Первая - это вода с клеем ПВА в равных частях, - объясняет. — Вторая — цемент с асбестом в пропорции один к трем. Сначала хорошо пропитываю трещину первой смесью, затем накладываю вторую.

На большие трещины или дырки накладывает заплаты.

- Трещина на верхней части волны не страшна, потому что там вода не задерживается, - объясняет Сукмановский. — Ее достаточно заклеить ремонтной лентой на битумной основе. На нижней части ремонтировать надо тщательнее. Сначала залить герметиком, затем приклеить заплату. Сверху все закрасить.

Если не помогает, можно залепить дырку бутилен-каучуковой лентой. Имеет вид, как черный резиновый скотч. Ремонт займет не более 5 минут.