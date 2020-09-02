"Санекс Septix" обязательно надо использовать осенью

Осенью, когда начинаются дожди и повышается уровень грунтовых вод, у владельцев частных домов возникают проблемы с септиком и уличным туалетом. Чтобы не тратить средства на вызов ассенизатора, а также постоянно поддерживать септик в рабочем состоянии, следует ежемесячно использовать биопрепараты "Санекс Septix".

Биопродукты также поддерживают сточные трубы чистыми. Они эффективно действуют по всей трубе и предотвращают образование засоров.

"Универсал" - это биопрепарат, необходимый для профилактики и экстренного прочистки труб на кухне. От холодной воды жиры забивают стоки и дренаж в выгребной яме. Биопродукт чистит не только сливное колено, но и всю внутреннюю поверхность стока. Предотвращает образование жировых пробок. Литровой бутылки концентрата хватит на полгода ежемесячного использования для очистки трубы длиной 5 м.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

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