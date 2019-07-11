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понедельник, 15 июля 2019 05:26

"Санекс Septix" эффективно работает при любых температурах

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Если летом вы собрались отдохнуть, приехали на дачу или в село, а там возникла проблема с выгребной ямой - не беда. Устранить запах и переработать отходы в септик поможет канадское биосредство "Санекс Septix". Оно превратит их в жидкость, пригодную для полива газона.

Биосредство действует при любой температуре, его можно использовать в жару и морозы. Ежемесячное использование биопродуктов позволяет восстановить работу дренажной системы, перерабатывать органические отходы и избавиться от неприятных запахов органического происхождения навсегда.

Серия "Санекс Septix" выпускает и спреи для облегчения ежедневных забот. Среди них спрей "Санекс Антизапах" для удаления неприятных запахов, а также уборка дома. "Санекс Антитабак" для устранения следов никотина в помещении, на одежде или тканях. Для любителей чистоты и свежести в авто есть спрей "Санекс Автоуход". Если в доме есть животные, то для уборки за ними можно применять "Санекс Animals".

Заказать биопродукты "Санекс" можно на сайте t-klio.dp.ua, а также приобрести в магазинах "Эпицентр", "Новая Линия", "Мегамаркет", "Леруа Мерлен", ОЛДИ, "Будмен", "Бадвасы" и др.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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