Рекуператор "Прана" заменит воздух и сохранит тепло

- У меня маленький сын. Заметила, что зимой в квартире он стал тяжелее дышать. Обратились к врачу. Тот сказал, причина - в сухом воздухе. Нужно или чаще проветривать, или установить вентилятор, подающий воздух с улицы, - рассказывает 23-летняя Юлия Андрощук из села Сокольники на Львовщине.

- У сестры тоже была такая проблема, она посоветовала приобрести рекуператор от фирмы "Прана". Через неделю сынишка стал легче дышать.

Рекуператор "Прана" - это приточно-вытяжная система вентиляции. Она удаляет из помещения отработанный воздух, загрязненный микрочастицами пыли и аллергенами. Обеспечивает приток свежего и чистого воздуха извне.

- Рекуператор нам установили за 2 часа, при этом не повредили стены. Цена, как оказалось, доступна. Наибольшие мои опасения не оправдались, ведь зимой рекуператор сохраняет тепло, при том воздух остается свежим.

Заказать систему вентиляции рекуператор "Прана" можно на сайте prana.org.ua или по телефону +38 (063) 991 71 77,

+38 (063) 991 71 77, +38 (063) 991 71 77.