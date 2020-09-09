Растения ограждают бордюрной лентой

— Никогда не думал, что жизнь растений зависит от куска пластмассы, — говорит 35-летний Петр Тимошенко из села Горенка под Киевом. — Потратил тысячи гривен на удобрения и средства защиты, а причина оказалась банальная.

Петр построил дом. Участок засеял газонной травой.

- Через год двор устилался плотным зеленым ковром, - продолжает. — Красиво, в жару нет пыли, в ливень — болота. С женой накупили кипарисов, туй, самшитов, роз, плодовых деревьев, кустов, цветов. Поделили двор на зоны, среди газона высадили сад. Но ничего не росло. Растения не усыхали, но и не развивались. Просто сидели в земле. Я подпитывал, чем только мог. Кропил от болезней, обрабатывал землю от вредителей. Читал советы садоводов в интернете. Сдавал почву на анализ. Каждые три дня закупался химией в магазине.

Петр Тимошенко пригласил садовника.

— Он назвал причину — густой газон, — продолжает Петр. - Действует в саду, как хищник. Высасывает из почвы питательные вещества, влагу, забивает другие растения. Даже сорняки.

Купил в магазине бордюрную ленту. Вскопал вокруг растения и заложил кругом ленту, ограничив развитие газона.

— Делал круги диаметром, как крона дерева, — говорит Тимошенко. - Под туями и кипарисами — по 70 сантиметров. Под кустами не менее 50, под плодовыми деревьями — около метра. За несколько месяцев увидел, что растения пошли в рост.

Под корнями растений насыпал коры хвойных деревьев. Она лучше держит влагу, предотвращает выветривание почвы.

- Сначала насыпал цветные камни. Но их затягивает в газонокосилку и бьет нож. Кора не так вредит.