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Прозрачный шифер экономит электроэнергию

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- Прозрачный шифер из стеклопластика, армированный стекловолокном, появился на рынке не так давно. Он в несколько раз легче обычного. При производстве используют полиэфирные смолы, которые укрепляются волокном. Подобранные пропорции обеспечивают минимальный вес при максимальной прочности и гибкости. Этот шифер безопасен для человека. Устойчив к механическим повреждениям и ультрафиолету, - говорит менеджер по продажам 36-летний Валентин Кравченко из Днепра.

Прозрачный шифер может быть разных цветов. Светопроводимость готового изделия составляет 55-92%. Продают их рулонами или листами. Последние имеют ширину более метра, длину - от 1,5 до 2,5 м. Высота волны - 2 см. Плоский длиной 12 м. Скручен в рулон.

- Прозрачный шифер может служить до 30 лет. Из пластиковых кровель - самый надежный. Выдерживает сильные нагрузки. Его не стоит путать с поликарбонатом, который подвергается механическим повреждениям. Особенно после длительного пребывания под солнцем. Армированный стекловолоконный шифер не имеет таких недостатков, - продолжает.

Плоский шифер применяют для стен и сложных крыш. Гнется в любую сторону. Волнистый является аналогом обычного шифера. Их можно комбинировать.

- Это выглядит не только красиво, но и позволяет свету проникать в помещение и экономить на электроэнергии. Прозрачный армированный шифер применяют на фермах, птицефабриках, складах, ангарах и теплицах. С ним удобно работать при креплении к согнутым формам или балкам. Дачники ограждают им территорию. Для большей надежности комбинируют с металлической сеткой или арматурой. Можно делать накрытия для автомобиля. Получается значительно дешевле, чем капитальное сооружение. Армированным шифером накрывают веранду, навес над входом в дом, беседку, террасу или место для детской площадки, ведь он экологически безопасен. Такая крыша не сломается под тяжестью снега и ее не пробьет град, - добавляет Кравченко.

Армированный стеклопластик выдерживает от -60°С до +140°С.

- Его можно монтировать в любое время года. Этот материал не горит. Не выделяет вредного дыма. А в результате солнечных лучей - токсичных веществ. Армированный шифер не имеет запаха. Его можно применять и внутри помещения. Благодаря тому, что у прозрачного шифера в составе есть полиэфирная смола, он на 99 процентов не пропускает ультрафиолет. Соответственно, со временем не трескается и не разрушается. Материал не выгорает. И если металлические или асбестовые листы под солнцем нагреваются и отдают температуру внутрь помещения, то у прозрачного шифера этого нет.

Еще один плюс этого материала - он легкий. Поэтому не надо строить усиленные конструкции и другие укрепления. Удобен для строительства арок, полуарок и других конструкций, имеющих углы или закругления. Материал легко режется электролобзиком или "болгаркой", - говорит Валентин Кравченко.

Фигурные листы должны перекрывать друг друга на одну или две волны. Крепятся в каждую третью болтами с пластиковой прокладкой. Для надежности крепления расстояние между лагами надо делать 40 см.

- Удобно работать с прозрачным шифером. Видно все подготовленные дырки. Во время монтажа по поверхности стеклопластиковой крыши следует использовать доску. Это обезопасит от повреждения материала, - советует специалист.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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