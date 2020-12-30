Пробковый пол делает квартиру бесшумной

- Годами жили, как в коммуналке, - говорит киевлянин 57-летний Александр Мазур. - О соседях сверху знали все: когда пришли, ушли, что говорят, делают, почему ссорятся. Пол скрипел от каждого движения. А соседи снизу так же слышали нас.

Он перестелил пол пробковым покрытием.

- По сравнению с другими материалами - небо и земля, - добавляет Мазур. - Самый большой плюс - шумоизоляция. В доме тихо, хоть бегай, звуки наружу не выходят. И от соседей меньше слышно. Убедил соседа сверху постелить такой​​ же. Наконец почувствовали тишину и покой.

Пробковое покрытие - строительный материал для отделки стен и пола. Его продают в рулонах или чуть большей плотности в листах. Бывает толщиной 2-5 мм.

- Это - кора пробкового дуба, которому более 25 лет, - говорит строитель 36-летний Вадим Селезнев из Хмельницкого. - Ее срезают, измельчают, нагревают и прессуют в листы под высоким давлением. Без добавления токсичного клея.

Покрытие обладает высокими гидро- и звукоизоляционными свойствами. Его стелют в жилые комнаты. Поглощает бытовые шумы, плач, смех, звон посуды или стук стиральной машины. Материал экологичный, не вызывает аллергических реакций.

- Кора пробкового дуба имеет пористую, губчатую структуру, - продолжает Селезнев. - Если смотреть под микроскопом, то видно сотни мелких ячеек, подобных пчелиным сотам. Каждая имеет 14 граней, заполненная внутри воздухом. Это делает материал еще и теплоизоляционным. Не пропускает холод снизу пола и не выпускает тепло из вашего дома.

По плотности пробковое покрытие напоминает резину или плотный силикон.

- Во время ходьбы немного пружинит, чем уменьшает давление на кости, - говорит Селезнев. - На него не страшно падать, уберегает от травм. Это не плитка, после малейшего падения на которой надо идти в травмпункт.

Покрытие не боится насекомых и грызунов. Имеет природные антисептические свойства, которые делают его устойчивым к гниению и цветению.

Рулонное пробковое покрытие крепят к полу или стенам на каучуковый клей. Листовое - монтируют как ламинат, скрепляя между собой на замки.

Естественные цвета пробки - разные оттенки бежевого и светло-коричневого.

- Можно выбрать природные краски или шпонированное или принтованное покрытие, - говорит Вадим Селезнев. - Есть с рисунком паркета или доски. Пробка с покрытием еще крепче обычного, его можно мыть водой с мылом.

По такому полу приятно ходить босиком. Он теплый, не скользкийя, мягко пружинит под ногами, чем снижает нагрузку на позвоночник.

1 кв. м пробкового покрытия стоит от 200 грн.

- Недостатками являются его уязвимость к стиранию, повреждения от каблуков или когтей животных, - говорит Вадим Селезнев. - Для укрепления можно покрыть твердым эпоксидным лаком. Но тогда теряется экологичность.