Предлагают пожить внутри искусственной картофелины

Пожить внутри искусственной картофелины предлагают в американском штате Айдахо. Ее длина составляет 9 м, ширина - 4. Высота потолка достигает 3,5 м. Сделана из стали и цемента. Внутренние стены облицоввнны декоративной штукатуркой.

Сначала овощ служил рекламным реквизитом. В течение шести лет его возили с места на место по стране, чтобы повысить популярность картофеля среди населения. Когда рекламную кампанию закрыли, конструкцию выкупила архитектор Кристи Вульф. Обустроила внутри стильный дом и сдает его в аренду. Провести сутки в этом жилье стоит $ 247-6600 грн.

Там есть спальня с двуспальной кроватью, ванная комната и кухня. Тепло обеспечивает дровяная печь. Центральное отопление тоже есть. Среди удобств имеется кондиционер и горячее водоснабжение. Из окон открывается вид на горы.