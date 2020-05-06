Потолок чистят соленой водой

— Чем старый потолок не белила — сыпался, — рассказывает 57-летняя Тамара Крысько из села Сахновцы Староконстантиновского района Хмельницкой области. — Старая шпаклевка за годы пожелтела, потрескалась. На кухне жирные пятна над плитой просвечивались.

Растворила 1 кг соли в ведре кипятка. Теплым раствором намочила щетку и помазала потолок. Тогда прошлась шпателем.

Далее замазала трещины шпаклевкой. После высыхания нанесла известковый раствор. Развела 1,5 кг извести в 4 л холодной воды. Отдельно в 1 л кипятка растворила 5 ст. л. соли. Когда остыло, перелила в известь и добавила воды до 10 л. Перемешала и процедила через марлю. Мажет этим потолок. После подсыхания белит еще раз.

- Если на потолке виднеется ворс, известковый раствор загустел. Надо долить воды. Когда есть крупинки — еще раз процедить.