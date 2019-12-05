Плесень выводят раствором хлора

- Осенью экономили, включать отопление не спешили, - говорит 47-летняя Алла Гаврилюк из Одессы. - В доме было сыро, и полезла плесень. Сначала в ванной, а теперь - по всем углам.

Алла Гаврилюк стала выводить плесень. Делает это не впервые и советует собственный способ.

- Перед обработкой обязательно одеваю защитные очки, длинные резиновые перчатки и респиратор, - объясняет. - Так споры грибка не попадут на кожу, слизистую глаз и в дыхательные пути.

Пораженное плесенью место и прилегающие к нему участки смывает густым раствором хозяйственного мыла. Оставляет в час. Зачищает щеткой с жестким пластиковым ворсом. Просушивает феном, зачищает наждачной бумагой. Губкой наносит на поверхность раствор хлора.

- Беру обычную недорогую "Белизну", смешиваю пополам с водой, - продолжает. - Обрабатываю поверхность и жду, пока высохнет. Затем хорошо проветрите комнату. Сверху белю известковым раствором. На 200 миллилитров раствора добавляю чайную ложку масла чайного дерева. Она уберет запах хлорки, который не выветрился.

Детские и спальни советует обрабатывать перекисью водорода.

- Она не токсичная, не имеет резкого запаха, - объясняет.

Покупает 6-процентный раствор перекиси водорода. Неразбавленный заливает в пульверизатор и обильно разбрызгивает на поверхность, которую предварительно обработала мыльным раствором.

- Плитку и стекло лучше обрабатывать спиртовым раствором. Смешиваю поровну нашатырный спирт с водой. Натираю, оставляю на 3 часа. Затем смываю теплой водой. Чтобы заглушить запах спирта, тоже беру масло чайного дерева. Две чайные ложки добавляю в 200 миллилитров воды. Раствором протираю поверхность.