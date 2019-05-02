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понедельник, 06 мая 2019 00:55

Пластиковые окна выбирают с напылением

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- Задумал поменять окна по всему дому. Делал это четыре года назад, но в доме все равно холодно. Слышу, от стекла тянет. Имею однопакетное окно. Вот теперь сомневаюсь, есть ли смысл брать с серебряным напылением, или просто замануха, - рассказывает Игорь Бойчук, 54 года, из Овруча Житомирской области.

- Серебряное напыление на пластиковых окнах незаметно, однако сохраняет тепло, - говорит Алексей Мазур, 32 года, консультант столичной оконной фирмы. - Есть хитрость, чтобы проверить, или человека обманули. Достаточно поднести к окну зажигалку с огнем. Если там два стекла, то будет четыре отражения. На обычном стекле они все будут одинаковыми, а на энергосберегающем - одно из них будет иметь другой цвет. Например, три огня желтых и один синий.

Стоимость энергосберегающего окна на 2-4% дороже обычного. Эти окна не требуют особого ухода. Моются, как и обычные пластиковые. Можно не заменять все окно. Оставить старую раму, и в нее вставить только стекло.

- Сейчас новинкой является мультифункциональное окно. Через два года станет распространенным. Дороже на 30 процентов по сравнению с обычным. С ним в доме летом прохладно, а зимой тепло.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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