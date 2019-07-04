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понедельник, 08 июля 2019 00:30

Пластиковую водосточную трубу собирают как конструктор

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- Жаль было смотреть, как плитка во дворе поднимается после каждого дождя. Взялся переделывать систему водостока, - рассказывает Михаил Ватуляк, 57 лет, из поселка Александровка Кировоградской области. - Проржавевшие желоба из цинковой жести заменил на пластиковые. Они дешевле, их легко установить.

Он измерил площадь крыши, высоту и длину дома по периметру, чтобы продавец на базаре определил размер желоба и диаметр водосточных труб.

- Высота здания нужна, чтобы знать длину и диаметр труб, по которым будет стекать вода в канализацию. Еще количество колен для соединения отводов и водосточных труб, а также для огибания стен фасада.

К стропилам крыши крепит металлические кронштейны, на которые устанавливает желоба. Дождевая вода стекает по водосточным желобам. Из них попадает в водосток. Оттуда по системе труб будет перемещаться в сливной колодец. Нижнюю часть сточной трубы вставляет в соединительный раструб и закрепляет охватом.

- Между стеной и трубой расстояние должно быть 4-6 сантиметров. Слив - на расстоянии минимум 30 см от земли. Положил одну часть трубы на другую и закрепил. Вот и вся наука - как конструктор.

Выкопал котлован для сточной воды на 30 см глубже дождеприемника. Его дно засыпает песком, заливает водой и утрамбовывает. Заливает тонкий слой бетона и на него ставит пластиковый дождеприемник. Заливает цементом пространство вокруг.

- Уже хотел брать чугунный. Но денег не хватило. Они хоть и надежные, но дорогие. Пластиковые тоже крепкие, одновременно легкие и удобные для монтажа. Пластиковые дождеприемники не рассчитаны на то, что на них будет давить вода, мусор и песок.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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