Окна утепляют третьим стеклом

— Через окна дом теряет треть тепла, — рассказывает Максим Хован, 57 лет, из села Кадиевка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. — Чтобы не тратиться на газ, утеплил их.

— Мало заткнуть щели, — продолжает. — Наклеил на рамы теплосберегающую пленку. Она прозрачная, почти не заметная. Ее называют третьим стеклом.

С окна с обеих сторон снимает деревянные штапики, вынимает стекло. Чистит канавки от грязи и пыли. Внутрь наносит полоску прозрачного силикона. Приклеивает к нему стекло и закрепляется штапиками. В стыки рам запихивает поролон.

На оконную раму по периметру приклеивает двусторонний скотч. Отмеряет и отрезает пленку нужного размера. Прикрепляет ее к скотчу. Включает фен, теплым воздухом разглаживает материал по оконному стеклу. Не растягивает на окне. За три дня пленка сама подтягивается.