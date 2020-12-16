"Очаг ковида обнаружили на производстве"

- Защищался от коронавируса как мог, а треть работников все равно слегла, - говорит предприниматель 54-летний Николай Маринченко из Киева. - Все те дезинфекторы, озонаторы и маски не уберегли.

С началом пандемии коронавируса Николай Петрович не остановил производство. Работникам закупил маски, каждому выдал на рабочее место бутылку антисептика, обязал каждый час проветривать помещение и строго следовать рекомендациям эпидемиологов.

- Купил из Китая три озонатора по 2000 гривен. Дважды в день дезинфицировали помещение, - добавляет Маринченко. - А они только воздух делали свежее. Никакой вирус не убивали. Оказалось, что очаг ковида был у нас на производстве.

Озонаторы - устройства для дезинфекции помещения. Продуцируют озон, который убивает все бактерии, болезнетворные микроорганизмы, вирусы и Covid-19. Продаются в строительных супермаркетах.

- Концентрированный озон - яд для всего живого, в том числе и человека, - говорит химик Иван Горбань, 60 лет. - Генераторы, продуцирующих насыщенный озон - орудие убийства, поэтому их не могут продавать свободно.

Производители озонаторов сознательно снижают производительность устройств, чтобы сделать их безопасными. Концентрация вырабатываемого ими газа не вредит человеку.

- На самом деле все эти китайские озонаторы - это обычные ароматизаторы, - добавляет Иван Васильевич. - Делают воздуха свежее, обогащают кислородом. После их работы пахнет грозой, частично исчезают неприятные запахи. Однако ни о какой комплексной дезинфекции речь не идет. Даже вредят, потому что человек чувствует себя безопаснее, пренебрегает элементарными правилами гигиены.

Для дезинфекции советует выбирать озонаторы с соответствующими документами.

- Это промышленные устройства большой мощности, имеют сертификаты соответствия, гарантии от производителя, - говорит Иван Горбань. - Желательно, чтобы производитель был украинский, а не иностранный.