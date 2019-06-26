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понедельник, 01 июля 2019 00:56

Общинам предлагают приобрести линию сортировки мусора

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Полтавское производство "Система складов" второй год выпускает линии по сортировке твердых бытовых отходов, а в этом году создало первую в Украине мобильную линию сортировки мусора. Аналогов ей нет в Европе.

Мобильную сортировочную линию можно перемещать до свалки и отсортировывать мусор по фракциям, продажа которых - это дополнительные средства общин. Мобильность экономит средства на доставке мусора.

Оборудование компактное, расположено на автоприцепе, его можно транспортировать в любой населенный пункт в Украине. Первой линию приобрела Веселовская община в Запорожской области.

Производство общества "Система складов", которое выпускает разнообразные сортировочные станции под заказ, расположено в селе Щербани Полтавского района. Эконаправление поддерживает общественная организация "Эколтава", которая является инициатором ежегодных "экологических экскурсий" на предприятие. 19 июня в рамках экскурсии производство посетили журналисты и представители Днепропетровской, Харьковской областей, Щербановской, Солонянской общин и Варвинского сельского совета Черниговской области.

С оборудованием можно ознакомиться на сайте: sms-skladtehnika.com.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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