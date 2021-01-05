На отоплении экономят тысячу гривен в месяц

- Никогда не думал, что одна привычка сэкономит до полутора тысяч ежемесячно, - говорит 42-летний Максим Безрук из Житомира.

С семьей живут в частном доме площадью 120 кв. м, отапливают газом. Раньше у них стоял котел КСТ-16. Работал на газу или дровах, однако имел низкую производительность.

- Чтобы в доме было тепло, сжигал до 30 "кубов" в сутки, - продолжает. - Лет пять тому назад я переварил систему, поставил насос, по комнатам проложил пластиковые трубы, чугунные радиаторы заменил алюминиевыми. Поменял котел на высокопроизводительный. Имеет коэффициент полезного действия 85 процентов. Чтобы зимой отопить дом, хватает 7-8 "кубов" в день. Только включил его - насос сразу разгоняет воду и по дому идет живой дух.

Ежедневно с женой отправляются на работу, детей увозят к бабушке или в школу.

- Взял за привычку каждое утро ставить котел на минимум, - говорит Максим Леонидович. - Вечером включаю на 50 градусов. Котел не греет дом днем, когда нас там нет. А вечером нагревает быстро. За месяц экономлю 1-1,5 тысячи гривен.

В этом году Максим Безрук установил на котел автоматическое реле. В комнатах устроил датчики температуры, которые передают данные на него. Подобные установил на радиаторах отопления. Систему синхронизировал.

- Теперь процедура включения-выключения автоматическая, - добавляет Максим Безрук. - Детскую и нашу спальню начинает греть около девяти вечера. Раньше там никого все равно нет. Выключает в восемь утра. Кухню греет только утром и вечером, когда там есть люди. Мы возвращаемся домой всегда в 19:30-20:00. Автоматика включает отопление в 18:00. Приходим, а в доме уже тепло.