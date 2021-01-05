На отоплении экономят тысячу гривен в месяц

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 990
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2007
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 927
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3582
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2475
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4779
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 306
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 8001
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5634
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 882
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 00:50

На отоплении экономят тысячу гривен в месяц

  Комментировать

- Никогда не думал, что одна привычка сэкономит до полутора тысяч ежемесячно, - говорит 42-летний Максим Безрук из Житомира.

С семьей живут в частном доме площадью 120 кв. м, отапливают газом. Раньше у них стоял котел КСТ-16. Работал на газу или дровах, однако имел низкую производительность.

- Чтобы в доме было тепло, сжигал до 30 "кубов" в сутки, - продолжает. - Лет пять тому назад я переварил систему, поставил насос, по комнатам проложил пластиковые трубы, чугунные радиаторы заменил алюминиевыми. Поменял котел на высокопроизводительный. Имеет коэффициент полезного действия 85 процентов. Чтобы зимой отопить дом, хватает 7-8 "кубов" в день. Только включил его - насос сразу разгоняет воду и по дому идет живой дух.

Ежедневно с женой отправляются на работу, детей увозят к бабушке или в школу.

- Взял за привычку каждое утро ставить котел на минимум, - говорит Максим Леонидович. - Вечером включаю на 50 градусов. Котел не греет дом днем, когда нас там нет. А вечером нагревает быстро. За месяц экономлю 1-1,5 тысячи гривен.

В этом году Максим Безрук установил на котел автоматическое реле. В комнатах устроил датчики температуры, которые передают данные на него. Подобные установил на радиаторах отопления. Систему синхронизировал.

- Теперь процедура включения-выключения автоматическая, - добавляет Максим Безрук. - Детскую и нашу спальню начинает греть около девяти вечера. Раньше там никого все равно нет. Выключает в восемь утра. Кухню греет только утром и вечером, когда там есть люди. Мы возвращаемся домой всегда в 19:30-20:00. Автоматика включает отопление в 18:00. Приходим, а в доме уже тепло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На отоплении экономят тысячу гривен в месяц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 14806
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 14427
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 10440
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 5536
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 5400
Дом
На подошву ботинка клеят металлическую сетку
На подошву ботинка клеят металлическую сетку Просмотров: 495
Энергосберегающая пленка утепляет дом
Энергосберегающая пленка утепляет дом Просмотров: 1035
Пробковый пол делает квартиру бесшумной
Пробковый пол делает квартиру бесшумной Просмотров: 1116
Техническая соль портит тротуарную плитку
Техническая соль портит тротуарную плитку Просмотров: 162
В багажник авто кладут мешки с песком
В багажник авто кладут мешки с песком Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
4
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
2
Чиновники, отвечающие за безопасность Капитолия, подали в отставку
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
Голосов: 717
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть