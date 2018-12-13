На электрический теплый пол дают 20 лет гарантии

- Установили родителям в селе электрический теплый пол. Сначала включали при сильных морозах. Когда цена на газ в очередной раз повысилась, решили преимущественно за счет теплого пола прогревать дом. Получается действительно дешевле. Причем от пола в доме даже теплее, чем от газового котла. Его родители теперь включают, чтобы система не замерзала, - говорит 41-летний Павел Зинченко из Кривого Рога.

- Электрический теплый пол потребляет электричества не больше обычной лампочки накаливания. Максимально - до 300 ватт. Это намного меньше, чем потребляют бытовые приборы. К примеру, электрочайник в среднем тянет 2000 ватт, - говорит мастер монтажа электрических систем подогрева пола 43-летний Даниил Лукьяненко из Херсона.

Использование электрического теплого пола в качестве основного источника тепла обходится дешевле традиционного радиаторного отопления. Сэкономить с такой системой можно в 8-10 раз. Помещение при этом будет полноценно прогреваться, и потребности в дополнительных источниках тепла не возникнет.

- В отличие от радиаторного отопления, электрический теплый пол обеспечивает рациональное прогревание. Излучаемое тепло поднимается снизу вверх. Благодаря этому пространство под потолком прогревается меньше. Тепло сосредотачивается непосредственно в той зоне, где находится человек.

Электрический теплый пол настраивается в соответствии с потребностями жителей. Для этого в каждой комнате устанавливают отдельный теплорегулятор. Позволяет прогревать помещение до комфортной температуры.

- Напольное покрытие подходит любое. Это плитка, паркетная доска, линолеум, даже ковролин. Ни один из этих материалов электрический пол не испортит.

Гарантия на такую ​​систему составляет в среднем 20 лет. Причем это не значит, что в дальнейшем она сломается. На самом деле может служить полвека или даже дольше.