Молоко с доильного аппарата дольше не скисает

- Устала мучить руки с коровами. Доить приходится самой, а артрит жизни не дает. Не выдержала и купила аппарат, - рассказывает Татьяна Лазаренко, 57 лет, из поселка Акимовка Запорожской области. - Откладывала на него три месяца из выплат за молоко. Он мне за столько же месяцев окупится, потому что не буду гробить здоровье. Ни свое, ни скотины. Ведь заметила, что с доильным аппаратом у коров исчез мастит и молока прибавилось.

Аппараты бывают с масляным или сухим принципом работы вакуумного насоса. Женщина выбрала прибор с сухим. Он тихо работает и потребляет меньше электроэнергии.

- Я в механизмах слабо разбираюсь, поэтому поручила это мужу. Ведь это ему будет забота, если какая-то штука полетит. Он настоял брать сухой, потому что легко ремонтируется. Он хоть и дороже, чем масляный, зато во время работы не надо подливать масло. И зимой нет проблем с запуском устройства. К тому же мой сухой доильный аппарат почти вполовину легче.

Моет вымя теплой водой, немного разминает его. Надевает на каждый сосок присоски, чтобы плотно прилегали.

- Первые два дня доила руками и параллельно включала аппарат. Когда корова привыкла к шуму, подключила к вымени.

На доение тратит 4-5 мин. Затем мажет вымя мазью от трещин.

Для долгой службы устройства, ставит стабилизатор напряжения. Потому что из-за перебоев энергии любая техника может выйти из строя. Устройство выключается, когда молоко перестает поступать.

Выдоенное в жару молоко скисает в течение суток. Если доить аппаратом, то сохраняет свойства втрое дольше. Для этого устройство должно быть идеально чистым. Его надо мыть после каждого доения.