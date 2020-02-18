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понедельник, 24 февраля 2020 05:05

Молоко из доильного аппарата принимают дороже

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— Год пользуюсь доильным аппаратом, — говорит 50-летняя Ирина Сиренко. — Разница огромная. Чтобы выдоить двух коров, трачу около 30 минут, раньше — больше часа. Могу что-то делать параллельно. Пока доится одна корова, готовлю другую, кормлю.

Выдоенное аппаратом молоко покупают охотнее и дороже.

- Недавно приобрела маслобойку, потому что на базаре часто спрашивают, нет ли домашнего масла, - говорит. - Двухсотграммовые кусочки продаю по 42 гривны.

Покупать приборы женщина советует в компании "Импульс-Агро". Они реализуют только продукцию собственного производства, качество которой подтверждено государственными стандартами. В "Импульс-Агро" широкий выбор товаров: разнообразные доильные аппараты, сыроварни, маслобойки, ведра и бидоны для молока, очистители воды.

— Людям так выгоднее экономить время и силы. Например, женщины постоянно жалуются, что очень устают и болят руки, когда доят коров самостоятельно, — говорит Алексей Матвеев, генеральный директор фирмы "Импульс-Агро". — Аппараты уже давно перестали быть привилегией богатых. Стоят от 4,6 тысячи гривен. Выпускают двух видов: с сухими и масляными насосами. Первые дешевле, но работают громче, вторые — наоборот. Они нетяжелые, их легко переносить и мыть. Просты в пользовании. Приучать корову к такому способу не обязательно. Одни говорят, что сначала просто включали, чтобы животное привыкало к звуку, другие сразу начали доить. Аппараты берут и фермеры, и крестьяне, у которых одна-две коровы. Также есть для коз, овец и лошадей.

Вместе с доильными аппаратами производители советуют покупать маслобойку и сыроварню.

Сыроварня — это многофункциональная вещь. В ней можно делать творог, пастеризовать молоко, соки, компоты. Она подходит для всего, что нужно выгревать на водяной бане. Маслобойки взбивают масло за 15-20 минут. Принцип работы у всех одинаковый, отличаются только по объемам.

Детали по телефонам: 0(68) 387 67 89, 0(99) 306 06 87, 0(63) 578 23 96

Киев, ул. Центральная, 11а

Автор: Анна ОРЕЛ
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