Молоко из доильного аппарата дольше не киснет

- Два года держала бычка, чтобы купить доильный аппарат, - рассказывает 60-летняя Руслана Мураль из села Пашковцы Староконстантиновского района Хмельницкой области. - Теперь включила кнопку - корова выдоена. Повезло, что моя Чайка спокойная. Потому что у соседки корова на стены лезла.

Женщина купила прибор мембранного типа. Такие работают почти без шума, выдаивают одну-две коровы, стоят от 5 тыс. грн. Поршневого и роторного типа - шумные, но могут выдоить больше животных.

- Сначала доила вручную, аппарат включала вхолостую на минуту-две, к соскам не цепляла, - продолжает. - Потом - дольше. Когда корова перестала обращать внимание, подключила к соскам. За жизнь наработалась, хоть теперь отдыхаю.

Молоко из доильного аппарата выходит чище, в него не попадает мусор из хлева. Благодаря этому дольше не скисает.

- Уже не вожусь с марлей, а сижу под сараем и грызу семечки, как в санатории, - говорит Мураль.

Для стимуляции молокоотдачи перед дойкой вымя моет теплой водой, минуту массирует. Это улучшает кровообращение, расслабляет корову и увеличивает количество молока.

- Не раз слышала, что людям пришлось сдать прекрасную корову, потому что от доения руки немели, - добавляет Руслана Мураль. - У меня тоже такие мысли были. Боялась, потому что за счет молока и выживаем. Теперь не боюсь.