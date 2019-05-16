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понедельник, 20 мая 2019 00:25

Многослойная черепица не выгорает на солнце

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- Композитная черепица - спасение, когда надо покрыть непростую крышу. Битум и пластик не взял, потому что подходят для угла наклона 15 градусов. У меня 25 градусов, поэтому купил металлочерепицу с каменной посыпкой. Ее завезли в Украину из Новой Зеландии несколько лет назад, - рассказывает Игорь Яблонский, 54 года, из поселка Понинка Хмельницкой области. - Она меня спасла, когда искал тихую и выносливую кровлю. С ней дом выглядит, как помещичье имение.

Это многослойное покрытие из листа стали толщиной 0,5 мм. Его с двух сторон обрабатывают акриловой грунтовкой, сплавом алюминия, цинка и кремния. Внешне композитную черепицу покрывают мелкими частицами камня, благодаря чему напоминает натуральную черепицу. Имеет много оттенков, что позволяет подобрать идеальный к дому. Листы крепят гвоздями.

- Акриловая прозрачная глазурь защищает от скопления пыли на поверхности черепицы и ультрафиолетового излучения. Грунтовка дополнительно защищает от коррозии, а стальной лист обеспечивает высокую прочность всей конструкции. Композитная черепица обойдется дороже, чем другие виды кровельных покрытий, однако затраты окупятся. Материал удобен в монтаже и служит более 50 лет. Именно столько времени дают гарантию производители. Это экономит деньги и силы на ремонт или замену кровли.

Композитная черепица не подвержена воздействию дождя, града и снега. Не ржавеет и не выгорает на солнце. Кровля не отрывается от основания во время ветра и бури. Также за счет нескольких слоев хорошо защищена от шума и сохраняет тепло.

- Она хорошо гнется и режется. Удобно латать дыры на старой крыше, не снимая ее.

Лист композитной черепицы весит 3 кг. Ее легко поднимать, не нужно дополнительно укреплять стропила.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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