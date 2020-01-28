Минитрактор покупают весной

- В прошлом году приобрели технику для огорода и теперь у нас полный погреб картошки, - говорит 47-летний Николай Огиенко из села Кордиливка Калиновского района Винницкой области. - Ведь не ждали, пока нам приедут, вспашут, а делали, как было выгодно. Уже в марте посадил картошку и не прогадал. Первую молодую копали в июне, а в конце месяца заложил новый урожай.

Мужчина приобрел минитрактор в Виннице. К нему присоединяется дополнительная навесная техника: плуги, культиваторы, снегоотгребатель и другие.

- Сначала колебался между мотоблоком и минитрактором, - говорит хозяин. - Но когда пришел в магазин, понял, что выбор однозначен. Мотоблок надо носить в руках. Не хотел чувствовать себя рабочей лошадкой, поэтому выбрал минитрактор.

Новую технику мужчина начал использовать сразу после покупки.

- Сначала было немного страшно садиться на трактор. Но специалисты проконсультировали, как управлять плугами, чтобы ничего не сломать. Сначала потихоньку, а уже к концу вспашки управлял его без проблем. Сами пахали дважды, чтобы картошку было удобнее сажать. Ряды делали плугами, окучивали тоже ими. После этого земля стала мягкая, легко было полоть сорняки.

К минитрактору семья приобрела дисковщик и косилку. Ею удобно косить сорняки возле двора и сено на лугу.

- Участок был запущенный, и земля долгое время не обрабатывалась, - рассказывает Огиенко. - Поэтому нам посоветовали сначала пройтись диском, а затем уже вспахать. Цена этой услуги достаточно высокая. А с собственной техникой потратили только на топливо. Да и сами сделали так, как нам нравилось.

Наличие минитрактора позволяет еще и зарабатывать. Вспахать сотку в прошлом году стоило 30 гривен.

- У крестьян под домом по 10 соток огорода, вот и имеешь 300 гривен. Такая техника и солярки берет меньше, чем обычный трактор. Поэтому с каждого огорода 200 гривен чистой прибыли.

Подробную информацию можно узнать в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (Островского), 69.

Тел. 0 (67) 431 08 34.