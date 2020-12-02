"Ламинат и линолеум - это прошли век"

- Сколько лет в этой квартире, столько и мучились с полом, - говорит киевлянин 43-летний Владимир Миронченко. - Ничего не выдерживало. Каждое лето стелили новый.

Владимир живет в двухкомнатной квартире с женой и двумя детьми. Имеют кота и собаку.

- Сначала была эра линолеумов, - рассказывает. - Толщиной 3-4-5 миллиметров, усиленные, сверхтвердые, глянцевые и матовые. Клеили на старый кривой бетонный пол. Даже самые дорогие выдерживали полгода-год. Затем рвались от ножек мебели, собачьих и кошачьих когтей. Протирались на бугорках, ногами вытирался рисунок.

Впоследствии Владимир выровнял пол новой бетонной стяжкой.

- И началась эпоха ламинатов и плитки, - продолжает. - Эти покрытия тоже не долговечны. Все ламинаты - холодные, жесткие и скользкие. Боятся влаги, их надо мыть специальными средствами с воском. Замки набухают, распирают. Выдерживали год-два. Примерно так же служит и паркетная доска. Плитка дольше, но она тоже холодная и твердая. Дети в ванной постоянно падали, синяки не сходили. Крошилась, только упадет крышка от кастрюли. Затем началось время ковролинов. Неплохое покрытие - тихое, теплое, крепкое. Но в доме надо пылесосить дважды в день. "Квадрат" качественного стоит дороже, чем ковер.

Три года тому назад Владимир Миронченко застелил пол виниловым покрытием. На квартиру хватило рулона шириной 2 м и длиной 25 м.

- У нас только появлялся этот материал, решил попробовать, - говорит. - Винилом заклеил везде - в комнатах, коридоре, на кухне, в туалете и кладовой. Пока доволен. Материал теплый, прочный, не скользкий, долговечный, простой в уходе. Не боится падения твердых предметов, воды, перепадов температур, антистатический. За три года только в прихожей немного вытерся и покрылся пятнами. Потому что реагирует с резиновыми подошвами ботинок.

Виниловый пол - многослойное покрытие, изготовленное на основе поливинилхлорида. Его еще называют виниловой или винил кварцевой плиткой, виниловым ламинатом.

- Традиционный прессованный ламинат и линолеум - это прошлый век, - говорит мастер 39-летний Дмитрий Шеремба из Днипра. - Люди стелили их на пол, потому что не было ничего лучшего. Эти материалы недорогие, но и недолговечные. Неудобные, уязвимые к влаге и механическим повреждениям. Если есть вазоны, домашние животные или дети - это на год-два. Кафельная плитка лучше, но в спальне ее не положишь. И скользкая, боится падения твердых предметов. Плитку в ванной я называю "Привет, травмпункт".

Лучшим материалом для пола считает паркет из твердых пород дерева.

- Из полностью высушенного дуба или ясеня, грамотно положенный, с соблюдением технологий. Покрытый сверху пятью-шестью слоями скрепляющего лака, - объясняет. - Но "квадрат" паркета "под ключ" стоит от 3 тысяч гривен. Качественное не бывает дешевое.

Несколько лет стелет виниловый пол.

- Служит лучше, чем паркет, хоть и синтетический, - говорит Дмитрий Шеремба. - Есть сотни рисунков. Реалистичные, не отличишь от настоящего дуба или ореха.

Виниловый пол состоит из пяти слоев.

Нижний изготовлен из поливинилхлорида с песком, балансовый - из армирующего стекловолокна, базовый - из винила, декоративный - это нанесенное на винил изображение, защитный - верхний скрепляющий слой лака. Все они соединяются методом прессования под высокой температурой.

Покрытие производится в виде рулонов, плитки различной формы и планок длиной от 0,9 до 1,3 м. Приклеивают на специальную смесь. Маленькие элементы скрепляются между собой на замки, как ламинат.

- Главное в монтаже - идеально ровный пол, - говорит Дмитрий Шеремба. - Малейшая горошина испортит все. Поэтому перед приклеиванием винила мы срезаем болгаркой с алмазным кругом бугры, заливаем все самовыравнивающей смесью.

Виниловое покрытие бывает глянцевое и матовое. Дороже имеет рельефный рисунок, с эффектом "сжатие в регистр". Такое полностью передает структуру древесины, есть даже холмистые сучки. Покрытие не боится перепадов температур, можно стелить в помещениях без отопления.

- Есть бытовые, с классом износостойкости от 23 до 31, - рассказывает Дмитрий Шеремба. - Коммерческие - от 32 до 42. Не советую переплачивать. Даже самые дешевые бытовые имеют срок годности от 10 до 25 лет. Надоест быстрее.

Единственный существенный недостаток покрытия - его несовместимость с резиной. При контакте с ней на виниле образуются желтые пятна. Также поврежденный элемент невозможно восстановить и отремонтировать. Его надо заменить, поэтому желательно сразу иметь запасной, остатки материала не выбрасывать.

1 кв. м винилового покрытия стоит от 350 грн.

За природными материалами сложно ухаживать

- Все хотят натуральное, а потом мучаются с уходом - говорит мастер 50-летний Сергей Сазоник из Рахова на Закарпатье. - Древесина, спрессованный картон, бумага боятся влаги, там размножается грибок. Даже за натуральным камнем нужен специальный уход и защита.

Советует брать синтетические материалы.

- Потому что сосновая доска, покрытая защитными пропитками, антисептиками и лаками - вовсе не натуральная, а та же "химия". Но продолжает бояться перепадов температур. То ссыхается, то набухает, то чернеет.