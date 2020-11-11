Котлы "Огонек" обогревают жилище без переплат

Обогрев дома зимой становится недешевым удовольствием. Все больше людей отказываются от одного типа отопления, предпочитая другому. Применение твердотопливного котла сегодня актуально, как никогда.

Специалисты торговой марки "Огонек" изготавливают под индивидуальные размеры теплообменники, которые устанавливают в печи, плиты и камины. КПД (коэффициент полезного действия) составляет 90%, что превышает показатели многих твердотопливных котлов. Вода в системе отопления быстро нагревается и сразу отдает тепло помещению.

С производства в г.Хмельник Винницкой области котлы ежедневно отправляют в города и села и они оправдывают ожидания хозяев домов.

Котлы ТМ "Огонек":

- надежны в использовании;

- не "плачут" и не текут;

- способствуют более эффективному сгоранию дров;

- нуждаются в использовании минимального количества дров по сравнению с другими твердотопливными котлами и другими видами отопления;

- изготавливаются индивидуально, различных форм;

- способствуют быстрой выдаче температуры, работают под давлением.

Каждый котел изготавливается от двух до пяти дней и проходит испытания на плотность и герметичность. Срок эксплуатации составляет более 15 лет.

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