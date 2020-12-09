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понедельник, 14 декабря 2020 00:00

Корову к аппарату приучают постепенно

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- Доильный аппарат давно уже не роскошь, а необходимость, - говорит 61-летняя Любовь Крысько из поселка Холмы Корюковского района Черниговской области. - Люди расхватывали их, потому что заводы перестали брать молоко ручного доения. И я взяла.

Имеет устройство мембранного типа. Работает без шума. Поршневого и роторного типа - громкие, но более продуктивные.

- Работает от обычной розетки света, берет как обычная лампочка, - говорит хозяйка. - Конструкция простая, отремонтировать может каждый. Доит равномерно, с одинаковой силой и частотой сжимает сосок. Корова расслабляется, отдает все молоко. Даже если соски твердые, аппарат выдаивает их безболезненно. Молоко можно не процеживать. Оно сразу сливается в закрытый резервуар.

Корову приучала постепенно. Сначала доила вручную, аппарат включала вхолостую на минуту-две, к соскам не цепляла. Когда корова перестала реагировать, подключила к соскам.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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