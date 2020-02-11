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Канализацию чистят содой с уксусом

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— Трубы надо чистить сразу, как только вода стала стекать хуже. А не тогда, когда в раковине уже пруд, — говорит 63-летний Иван Третяк из города Корюковка Черниговской области. — Лучше всего делать санитарную чистку ежемесячно, независимо от засоров.

Если вода не стекает в канализацию, советует прежде всего разобрать и прочистить сифон под раковиной. В его отстойнике собираются остатки мыла, жира и мусора.

— Когда сифон чистый, а вода не стекает, беру вантуз, — рассказывает хозяин. — Это резиновая присоска с ручкой, стоит 30 гривен. Давлю им на отверстие и качаю, создавая вакуум или избыточное давление. Если и он не справился — беру трос.

Сантехнический трос — гибкий упругий металлический шнур с вращательной рукояткой на одном конце и ершиком на другом. В магазинах продается длиной 3, 5, 7, 10 метров. Ершиком его вставляют в канализацию и проталкивают вперед. Воротом крутят по часовой стрелке. Так трос будет крутиться в трубе и очищать стенки.

— Если троса нет, можно взять упругий провод, — говорит мужчина. — На край прикрепить ершик и продвигать в трубу, постоянно вращая. Вместо проволоки также подойдет толстостенный резиновый шланг. Когда и им не хотите играться — залейте в канализацию средство "Крот". Он растворяет отложения. Засыпал в отверстие, залил пол-литра кипятка и промыл через пол-часа.

Канализацию можно прочистить содой с уксусом. В сливное отверстие засыпают 100 граммов соды, заливают нагретым уксусом. Кислота реагирует со щелочью, растворяет засорение.

— Главное — делать все осторожно, потому что оно шипит и пенится. Может обжечь глаза и кожу, — говорит Иван Третьяк.

Для профилактики засоров в сливной бак унитаза кладут специальные таблетки. Они насыщают воду жирорастворимыми соединениями во время каждого смывания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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