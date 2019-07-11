- Два года назад отремонтировали квартиру. Остался балкон. Там до сих пор хранятся остатки стройматериалов, банки для консервирования. В этом году собираемся его доделать, - рассказывает Галина Швайка, 49 лет, из Хмельницкого.

- Организовать балкон проще всего с помощью шкафа, - советует Марина Кошевая, 37 лет, дизайнер из Киева. - Даже если сделать его под потолок и довольно широким - все равно балкон будет иметь лучше вид. Шкаф "съест" пространство, впрочем, вещи будут скрыты.

Из балкона можно сделать полноценную комнату. Но сначала необходимо его утеплить. Покрыть пол, обработать стены и потолок. Проверить окна - нет ли щелей. Для балкона подойдут складные столы и стулья. Это позволит в любой момент освободить пространство.

- Если у вас балкон присоединяется к кухне - туда можно вынести обеденную зону. В такой столовой поместится семья максимум из трех человек. Обеденную зону можно расширить. Например - вместо подоконника сделать столешницу. Или установить барную стойку и пару стульев, или небольшой столик для кофепития.

Если же балкон выходит в спальню - здесь можно поставить тренажер.

- Самое распространенное решение для балкона - кабинет. Если у вас есть какое-то любимое дело - здесь же можно организовать и мастерскую.

А еще балкон часто превращают в зону отдыха. У одной стены устанавливают маленькую софу. На другой - закрепляют телевизор. Получится мини-кинотеатр.

- На чем бы вы ни остановили свой выбор, без озеленения не обойтись. Для этого понадобятся стальные крепления и несколько цветочных горшков. В образованных "висячих садах" можно выращивать и декоративные цветы, и съедобные травы. Украшением балкона станут фотографии о ваших путешествиях, - уверяет Марина Кошевая.