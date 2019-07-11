Из балкона можно сделать полноценную комнату

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 513
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2673
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1143
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1584
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
2
2
2
2
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
Столичная строительная компания отреставрирует усадьбу Михельсона
&quot;20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас&quot;
"20 лет толкли людям, что газа не будет. Спохватились только сейчас"
&quot;Любую квартиру можно превратить во дворец&quot;
"Любую квартиру можно превратить во дворец"
&quot;Страшно не отключение света, а его включение&quot;
"Страшно не отключение света, а его включение"
&quot;Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара&quot;
"Вбросил две охапки, и целые сутки в доме жара"
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 693
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2511
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 324
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 00:00

Из балкона можно сделать полноценную комнату

  Комментировать

- Два года назад отремонтировали квартиру. Остался балкон. Там до сих пор хранятся остатки стройматериалов, банки для консервирования. В этом году собираемся его доделать, - рассказывает Галина Швайка, 49 лет, из Хмельницкого.

- Организовать балкон проще всего с помощью шкафа, - советует Марина Кошевая, 37 лет, дизайнер из Киева. - Даже если сделать его под потолок и довольно широким - все равно балкон будет иметь лучше вид. Шкаф "съест" пространство, впрочем, вещи будут скрыты.

Из балкона можно сделать полноценную комнату. Но сначала необходимо его утеплить. Покрыть пол, обработать стены и потолок. Проверить окна - нет ли щелей. Для балкона подойдут складные столы и стулья. Это позволит в любой момент освободить пространство.

- Если у вас балкон присоединяется к кухне - туда можно вынести обеденную зону. В такой столовой поместится семья максимум из трех человек. Обеденную зону можно расширить. Например - вместо подоконника сделать столешницу. Или установить барную стойку и пару стульев, или небольшой столик для кофепития.

Если же балкон выходит в спальню - здесь можно поставить тренажер.

- Самое распространенное решение для балкона - кабинет. Если у вас есть какое-то любимое дело - здесь же можно организовать и мастерскую.

А еще балкон часто превращают в зону отдыха. У одной стены устанавливают маленькую софу. На другой - закрепляют телевизор. Получится мини-кинотеатр.

- На чем бы вы ни остановили свой выбор, без озеленения не обойтись. Для этого понадобятся стальные крепления и несколько цветочных горшков. В образованных "висячих садах" можно выращивать и декоративные цветы, и съедобные травы. Украшением балкона станут фотографии о ваших путешествиях, - уверяет Марина Кошевая.

Автор: Александр ЛЕТЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из балкона можно сделать полноценную комнату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
Скотч для грудей та чоловічі підбори: секрети з червоних доріжок
15
 Просмотров: 31240
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 25876
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 12933
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11332
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 10899
Дом
Садовый шатер подходит для свадеб на природе
Садовый шатер подходит для свадеб на природе
Акриловую ванну садят на двойные ножки
Акриловую ванну садят на двойные ножки
Пластиковую водосточную трубу собирают как конструктор
Пластиковую водосточную трубу собирают как конструктор Просмотров: 36
Плитка и ламинат выдерживают когти животных
Плитка и ламинат выдерживают когти животных Просмотров: 72
Общинам предлагают приобрести линию сортировки мусора
Общинам предлагают приобрести линию сортировки мусора Просмотров: 207
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1003
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua