Из акациевых реек строят трельяж

- Жена посадила в саду вьющуюся розу. Чтобы было по чему ей плестись, сделал трельяж. Строил из акации. Это твердая порода, подходит идеально. Два года стоит - не гниет. Роза ее хорошо оплела, как на картинке, - говорит 59-летний Павел Копица из Одессы.

Для строительства трельяжа брал деревянные рейки. Две длиной по 2 м и четыре - метровые, каждая толщиной - 7 см. Использовал шурупы, антигрибковый раствор и банку лака.

- На участке выкопал две ямы размером 40 на 40 сантиметров, глубиной 50 сантиметров. В каждую поставил по двухметровой рейке и залил бетоном. К этим вертикальным опорам прикрепил шурупами горизонтальные. Так, чтобы расстояние между нижней рейкой и землей было 20 сантиметров, а между самими рейками - по 40.

Отступ от края вертикальных опор и верхней рейкой тоже оставил 20 см. Конструкцию обработал антигрибковым раствором и лаком.