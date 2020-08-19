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понедельник, 24 августа 2020 00:01

Гнилые фрукты превращают в удобрение

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- С детства не любил осень из-за гнилья, - вспоминает 45-летний Виктор Чубань из райцентра Звенигородка Черкасской области. - Потому что каждый день с тачкой собирал опавшие яблоки, груши, сливы. Свозил на навозную кучу за двором. Два дня не вынесешь - весь двор кишит осами и мошкарой.

Сейчас свозит гнилые фрукты в компостную яму.

- Технологии не стоят на месте, - продолжает. - Раньше во дворе вонь до декабря держалась. А сейчас полил биопрепаратом - ни запаха, ни мух. Яма чистенькая, аккуратная, накрытая. Перед вспашкой огорода достаю из нее готовое удобрение.

Советует, как выбрать биопрепарат для переработки органических отходов.

- Перепробовал все. При использовании одних яму нужно постоянно водой поливать, ведрами не наносишься. Для других в яму должен быть доступ воздуха, потому что бактериям нужен кислород. Я не хотел оставлять яму открытой. Нашел оптимальные средства и не могу нарадоваться. Советую не верить продавцам, а самым перепробовать. Потому что то, что хорошо перерабатывает гнилые яблоки, не справляется со свиным навозом. Универсальных не существует.

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