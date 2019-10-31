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понедельник, 04 ноября 2019 00:05

"Газинстал" устанавливает и ремонтирует котлы любого типа

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— Два года тому назад начались проблемы с котлом. Он не новый, но работал исправно, — рассказывает 41-летний Сергей Верховец из Черкасс.

— Начался отопительный сезон. Включил котел. Прогревается замечательно, а трубы едва теплые. На улице мороз, но в доме плюс семь градусов. Сам лезть в оборудование не хотел, чтобы еще хуже не сделать. Нашел сервисную службу. Мастера проблему сразу увидели. Все починили.

— Наша компания предоставляет полный перечень услуг по сервисному обслуживанию отопительных и водонагревательных систем. Проводим тщательную диагностику и ремонт. Устраняем поломки различной сложности. Тип отопительного оборудования значения не имеет — обслуживаем все без исключения, — говорит директор компании "Газинстал" Григорий Беспалов.

Вызвать мастеров "Газинстал" можно на любое удобное время. Если надо заменить деталь, новую доставят в кратчайшие сроки.

- Много лет сотрудничаем с разными производителями, поэтому имеем возможность быстро заполучить оригинальные запчасти. Они полностью совместимы с оборудованием. На ремонт даем гарантию со всеми необходимыми документами.

"Газинстал" имеет собственную аварийную службу. На вызовы мастера реагируют максимально быстро. Помимо ремонта выявленных повреждений, проводят диагностику часто ломающихся деталей.

— Услуги по установке нового отопительного оборудования также предоставляем. Полностью налаживаем его работу.

Ответственность за установленное оборудование компания берет на себя. Обеспечивает его последующую техническую поддержку и проведение профилактических работ.

— Услуги осуществляем на договорной основе. Работаем не только с физическими, но и с юридическими лицами. Новым и постоянным клиентам предлагаем скидки. Предоставляем возможность получать наши услуги на индивидуальных условиях.

г.Черкассы,

ул. О. Дашкевича, 20, кв. 406

0(472) 382 600, 382 900

0(67) 473 17 47

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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