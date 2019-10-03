Фундамент накрывают рубероидом

— Я в строительстве новичок, — рассказывает 34-летний Андрей Терещенко из Черкасс. — Сам сделал на даче гараж для мотоцикла, переделал туалет. Допустил одну ошибку — и все надо разваливать.

Во время строительства гаража мужчина не смонтировал изоляцию стен — не положил рубероид на фундамент.

— Сначала сделал фундамент, — вспоминает Андрей Терещенко. — Потом начал возводить стены из красного кирпича. Когда выгнал половину — приехал двоюродный брат, сказал о рубероиде. Мне было жаль рушить и переделывать. Продолжил класть.

Возведенные стены гаража мужчина поштукатурив. В туалете обложил кафельной плиткой, сверху жена побелила глиной.

— Получилось неплохо, но весной вся талая вода пошла под фундамент, — продолжает. — Кирпич натянул влагу, стены до половины стали мокрые. Штукатурка в гараже еще держалась, а в туалете плитка отпадала. Я перекладывал, но потом по стенам пошла плесень. Понял — все надо разбирать и переделывать. Туалет разобрал, под стены положил рубероид. Сразу стал сухим. Гараж буду делать в следующем году.

— Фундамент — одна из самых ответственных частей любого сооружения, — объясняет строитель 63-летний Анатолий Кравченко из Черкасс. — От его качества зависит прочность и долговечность помещения.

Лучше всего делать фундамент из камня, готовых железобетонных блоков или заливать из жидкого бетона.

— Последний вариант — самый распространенный, — продолжает мастер. — Сначала в земле выкапывают траншею глубиной 80-90 сантиметров. Внутрь заливают бетон. Когда высохнет — сверху ставят опалубку, куда заливают верхнюю часть фундамента. Ту, что будет над землей. Для прочности в бетон добавляют арматуру. Скелет из нее лучше связывать проволокой, а не сваривать. Потому что бетон разорвет соединение. Во время заливки бетон трамбуют, чтобы из него вышли воздух и лишняя вода.

Бетонный фундамент должен выстоять несколько недель. Лучше всего — 28 суток.

— В солнечную погоду его следует накрыть и постоянно поливать водой, — продолжает Анатолий Иванович. Так он будет крепнуть, а не высыхать. Перед возведением стен на фундаменте нужно обязательно сделать гидроизоляцию: застелить геотекстилем, рубероидом или промазать мастикой. Это защитит стены от влаги. Если это будет жилое помещение, то по периметру необходимо сделать еще бетонную отмостку. Она не позволит дождевой воде попадать под фундамент.