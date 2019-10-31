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Фитолампы делают из светодиодов

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- Осенью уменьшился световой день, приходится растениям досвечивать фитолампами, - говорит Иван Панченко, 63 года, из Шепетовки Хмельницкой области. — Без них рассада не вырастет. Обычные для подсветки не подойдут. От их мощности растение сгорает.

Купил для фитолампы 10 шт. синих светодиодов напряжением 3,6 Вт и три красных по 2,2 Вт. Эти цвета укрепляют корни, способствуют росту стеблей и образованию плодов. Оранжевый, желтый и зеленый не влияют на рост растений. Чтобы лампы долго служили, приладил стабилизатор.

После этого скручивает каркас из алюминиевого профиля.

— Этот материал хороший теплопроводник и устройство не греется в работе.

Фломастером размечает место для лампочек. Чередует два-три синих и одну красную. Их фиксирует суперклеем. Паяльником на 40 Вт и кусками изолированного провода соединяет контакты. Подсоединяет стабилизатор и шнур с вилкой. Чтобы рассеивать тепло, крепит специальный радиатор. Лампу вешает на крючки для гипсокартона на высоте 10-15 см от растения. Крючки цепляет на стальной трос. Если изменить это расстояние, эффективность лампы снижается в четыре раза.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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