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Фасады утеплены жесткой минеральной ватой

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— Мы 14 лет жили по квартирам. Купили участок земли. Начали строиться. На втором этаже хочу положить теплоизоляционный материал. Планирую ватой утеплить еще и балкон. Но не понимаю, какая лучше — стекловата или базальтовая в рулонах или квадратами, — говорит черкасщанин 41-летний Анатолий Борисенко.

— Вся вата называется минеральная. Базальтовая или каменная — это ее разновидности, — говорит 33-летний Василий Бородинов, из строительного гипермаркета в Киеве. — Она изготовлена на основе базальтовых горных пород. Позволяет удерживать тепло. Дает хорошую звукоизоляцию. Она дороже, потому что противопожарная. Не рассыпается при температуре до 900 градусов. Другой вид утеплителя — это стекловата. Ее производят из доломита, буры, кварцевого песка, стеклобоя, известняка. Цвет имеет желтый. Плавится при температуре 600 градусов.

Вата бывает жесткая и мягкая. Толщиной от 5 до 20 см. Жесткая — для утепления фасадов. "Куб" должен весить от 80 до 135 кг. Мягкая предназначена для утепления внутри помещения. Вес "куба" составляет 15-50 кг.

— Фасадную вату кладут на стену под вентилируемый фасад, сайдинг, доску или брус. Этот материал с маркировкой "110 кг" можно брать для утепления не выше 6 метров, то есть на двухэтажные помещения. На высотные дома плотность ваты должна быть не менее 135 килограммов. Во время монтажа ее приклеивают клеевыми смесями и прибивают дюбелями — "грибами". Сверху накладывают армированную сетку со специальной смесью. Такая вата не горит. Имеет толщину 5 и 10 сантиметров. Лучше брать толще, чтобы не промерзала и не появился грибок, — рассказывает Бородинов.

Мягкая вата предназначена для внутреннего утепления крыш, чердака, перегородок.

- Она более упругая и лучше держит тепло. Есть вата с повышенной влагостойкостью. Продают в рулонах и пластах. Рулонную желательно использовать лишь на горизонтальной поверхности. Для крыши, если имеет наклон, не годится. Со временем будет тянуть вниз. Для крыши стоит брать вату пластами. Когда утепляют большую площадь, их кладут в шахматном порядке. Размещают в два слоя. Верхний будет перекрывать швы нижнего. Тогда не будет заходить холод, — говорит Василий Бородинов.

Базальтовая вата имеет повышенную шумоизоляцию.

- Структура ее волокон так закручена, что шум в них теряется. При толщине 10 сантиметров поглощает 50 децибел. Это как от режима "отжим" стиральной машины. Для идеальной шумоизоляции, кроме стен, учитывают потолок и пол. Последний покрывают специальной ватой, поверх него делают стяжку. Для балконов производители советуют брать фасадную вату. Под нее класть гидробарьерную или гидроизоляционную пленку, чтобы не было конденсата. Утепляют балконы еще экструдером. Он по тепловым свойствам лучше.

Во время работы со стекловатой или базальтовой необходимо пользоваться защитными очками, костюмом и перчатками.

— После работы вымыть руки и лицо, а отходы собрать и утилизировать, — добавляет Василий Бородинов.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
04
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