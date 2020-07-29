Еврограждение служит 30 лет

- Оградил двор евроограждением — рассказывает тернополянин 49-летний Василий Хортов. — Сделал так, чтобы не заморачиваться каждый год.

Оно имеет вид деревянных планок, но изготовленных из цветной жести — профнастила. В Украине продают несколько лет. Крепят к столбам и перекладинам забора, как и доски: вертикально или горизонтально. Их не нужно красить. Служат не менее 30 лет.

— Когда стал искать, глаза разбегались, — продолжает Василий Хортов. — Есть глянцевые, матовые. Популярные цвета — зеленый, коричневый, графитовый, бордовый, синий. Есть со структурой настоящего дерева, сверху закругленные или прямые. Толщина металла — от 0,3 до 0,5 мм. Я взял матовые, потому что дольше не выгорают.

Между каменными столбами забора прикручивают перекладины. Для этого берут профильные трубы сечением 2 на 5 см. К ним крепят планочки.

Метровая европланочка стоит от 23,5 до 30 грн.