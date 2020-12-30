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Энергосберегающая пленка утепляет дом

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- Живем в хрущевке, однокамерные окна холодные, — говорит 38-летняя Екатерина Моршинец из Черкасс. - Когда нет больших морозов, то вроде и тепло. А как похолодает, окна покрываются конденсатом, не успеваю вытирать.

Планировала заменить стеклопакеты на двойные. Узнала, что на оконную раму изнутри можно приклеить энергосберегающую пленку. Выполняет роль дополнительного стекла, создает еще одну камеру. И пропускает свет.

Теплоизоляционные пленки на окна бывают солнцезащитные и энергосберегающие.

Первые называют еще тонировочными. Они темнее стекла, имеют светоотражающее напыление. Их приклеивают на стекло изнутри помещения. Отражают солнечные и тепловые лучи, идущие снаружи. В жару в помещении становится прохладнее и темнее. Снаружи окна напоминают зеркала.

— Такую пленку крепят, как наклейку, — объясняет продавец 36-летний Андрей Ратушный из Харькова. - Стекло и саму пленку смачивают мыльным раствором, прижимают и выгоняют пластиковым шпателем воздух.

Солнцезащитное покрытие не удерживает тепло внутри помещения. Для этого нужна энергосберегающая пленка. Ее крепят изнутри на оконную раму, чтобы между стеклом и пленкой был 1 см. Она прозрачная, плотнее солнцезащитной.

— Сначала на раму крепят двусторонний скотч, — говорит Андрей Ратушный. - На него приклеивают саму пленку. Лишние складки можно разровнять феном.

1 кв. м солнцезащитной пленки стоит от 120 грн, энергосберегающей — от 300 грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
04
января

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