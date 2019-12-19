Елку украшают съедобными украшениями

Символ 2020 года по Восточному календарю - белый металлический крыса. Дизайнер 37-летняя Светлана Сапун из Харькова советует, как украсить елку к Новому году.

- Задача хозяйки - задобрить крысу, - рассказывает Светлана Сапун. - Дом и елку лучше украшать белыми и серебристыми украшениями. Такие цвета связаны с хозяйкой года. Они - основные. Их стоит оттенять яркими игрушками - голубыми, фиолетовыми или розовыми. Избегайте красных, желтых и черных.

Основной цвет должен соответствовать стилю помещения. Не следует сочетать более трех оттенков. Елку ставят в южном углу дома, чтобы в доме были покой и согласие.

- В этом году елку окутывают пушистой серебристой мишурой, - продолжает. - Она притягивает богатство. Символу года понравятся съедобные украшения. Повесьте гирлянды из бубликов и конфеты в блестящих обертках, орехи в серебристой бумаге.

Для отделки подходит все мягкое и пушистое - вата, искусственный снег, украшения из шерсти, кашемира или фетра. Из них изготавливают фигурки снеговиков и крысят. Можно сделать гирлянду из шариков.

- К шарикам добавляют темные банты. Верхушку елки украшают фигуркой мыши или бантом. Игрушки не должны быть усеяны декором, потому что Крыса любит минимализм, - говорит Светлана Сапун.

Искусственный снег делают из пены для бритья. Выжимают в миску и посыпают содой. Получается плотная масса. Из нее можно лепить различные новогодние фигурки. Если добавить кукурузный крахмал, такой "снег" будет сиять.